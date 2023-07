Homem esfaqueia esposa no pescoço e foge com filha em SC

A filha da vítima e do suspeito foi encontrada na casa de familiares, mas o homem de 55 anos não foi encontrado no local

Neste sábado (8), uma mulher de 43 anos foi esfaqueada na região do pescoço em Dionísio Cerqueira, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o companheiro da vítima. Após a agressão, ele fugiu do local com a filha do casal.

A filha da vítima e do suspeito foi encontrada na casa de familiares, mas o homem de 55 anos não foi encontrado no local.

A mulher foi socorrida e levada ao hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima, mas de acordo com a PM o caso foi relatado como feminicídio tentado.