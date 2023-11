Homem esfaqueia “amigo do tráfico” em MG

Ambos são conhecidos por estarem envolvidos com o tráfico de drogas na região

Na madrugada desta terça-feira, um homem de 32 anos foi socorrido às pressas e transferido para o pronto-socorro do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) após ser atacado com facadas no pescoço. O suspeito do crime seria um indivíduo de 41 anos, supostamente um “amigo” da vítima.

De acordo com relatos de testemunhas às autoridades policiais, o suspeito, após se desentender com a vítima, repentinamente se aproximou e desferiu facadas que atingiram o pescoço do homem. A vítima, já conhecida das autoridades por seu envolvimento com o tráfico de drogas e roubos, foi internada e deverá passar por cirurgia em decorrência dos ferimentos.

Os militares conseguiram contato com o sobrinho do suspeito, que informou que a vítima e o autor eram amigos, mas tiveram uma briga devido a questões relacionadas ao tráfico de drogas na noite de segunda-feira. Foi nesse momento que ocorreu o ataque com faca. Na residência do suspeito, sua mãe revelou que o filho chegou em casa apressado, vestindo apenas uma calça jeans e sem camisa, e saiu rapidamente com uma mochila, expressando medo de ser morto por alguém.