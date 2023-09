Homem escapa de roubo após descobrir que conhece os ladrões

O incidente foi capturado pelas câmeras de segurança da região

Um homem escapou ileso de um possível assalto ao usar um argumento inusitado: invocando uma suposta amizade com um dos criminosos. O incidente ocorreu no Bairro Bom Jardim, na cidade de Fortaleza, na quarta-feira (20), e foi capturado pelas câmeras de segurança da região.

O quase-alvo estava parado ao lado de um poste quando foi abordado por dois indivíduos que se deslocavam de bicicleta e exigiram que ele entregasse sua mochila.

À medida que estava prestes a acatar a solicitação, ele reconheceu um dos assaltantes. O homem abordado surpreendentemente cumprimentou o criminoso com um sorriso e até fez um gesto de “joinha” com a mão.

Com um tom amigável, ele questionou o suposto ladrão: “Olha só, ele [apontando para o comparsa do assaltante] me conhece, cara. Que é isso? Ele é meu camarada. Você está brincando, certo?”.

Essa reviravolta inesperada fez com que os dois indivíduos desistissem da tentativa de assalto e rapidamente se afastassem do local.