Homem entra em loja, ignora vendedora e urina em prateleira

O caso aconteceu no início da noite de sábado (17) e foi registrado por câmeras de segurança

Um homem entrou em uma loja em Botafogo, na Zona Sul do Rio, ignorou a presença de uma funcionária e urinou na prateleira do estabelecimento.

A vendedora Jessica Bertoldo Magalhães, de 31 anos, disse que ficou assustada com o episódio e falta de respeito do homem. Após ser repreendido pela funcionária, homem começou a pedir calma.

“Eu fico sozinha na loja. Ao lado da loja, existe um bar. Esse bar fica cheio e movimentado, mas é normal. Nesse dia, esse cara entrou e eu dei ‘boa noite’. Como eu trabalho sozinha, eu sempre fico atenta. Quando eu abaixei a cabeça para ver o celular, eu escutei um barulho de torneira”, afirmou Jéssica.

“Ele nem deu boa noite. Entrou, olhou para mim, virou e urinou. Ele não falou nada. Ele foi para o canto e começou a urinar nas duas prateleiras de proteína. Foi quando eu saí e comecei a perguntar o que ele estava fazendo. Eu falei ‘você está louco? Como você está fazendo isso?’. Foi um absurdo. Nessa hora, ele começou a pedir calma”, completou a funcionária.

Polícia investiga



O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e uma investigação foi aberta. Jéssica Magalhães afirmou que ficou com medo do que poderia acontecer já que o rapaz estava acompanhado de outros dois amigos.

“Eu não estava acreditando. Eu ouvi o barulho e falei ‘não acredito’. Ele estava com o pênis para fora da calça mijando. Eu estava sozinha. Eu não sabia o que ele ia fazer comigo. Ainda tinham outras duas pessoas na porta, eu fiquei com medo”, disse Jéssica.

Depois de ter urinado, o homem foi ao encontro dos amigos e deixou o local de taxi. Jéssica, no entanto, precisou ficar além do seu expediente para lavar a loja e ainda foi alvo de deboche dos amigos do homem que urinou no estabelecimento.

“Na mesma hora, eu falei com o dono da loja. Ele falou para eu sair dali. Eu fiquei muito revoltada. Eu tive que limpar para não perder o produto, lavei a loja toda. Os amigos da mesa dele ainda riram e ficaram de deboche. Eu fiz o boletim on-line na polícia”.