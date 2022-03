Homem encontra cobra coral em cima de papel higiênico em banheiro de casa

Na madrugada desta segunda-feira, 14, um morador encontrou uma cobra dentro do banheiro de uma casa em Goianésia (GO). Segundo o biólogo Edson Abrão, trata-se de uma cobra coral verdadeira. Para fazer o resgate, o Corpo de Bombeiros foi acionado. De acordo com os militares, o animal foi encontrado em cima de um papel higiênico dentro do banheiro do morador, que reside no Condomínio Meridian. A captura foi feita com o auxílio de um material adequado e a cobra foi resgatada, depois foi solta em uma zona de mata na região. O biólogo explicou que o animal é considerado uma das espécies mais venenosas da América do Sul. “Apesar de ser linda, o veneno dela é um dos mais potentes da América do Sul e pode causar paralisia e até infarto. Ela é uma cobra de hábitos noturnos e gosta de lugares tranquilos e mais úmidos, por isso ela pode ter se escondido e procurado o banheiro”, explicou. Edson explicou ao g1 como diferenciar uma cobra coral “falsa” da “verdadeira”. “A diferença entre as duas serpentes é muito pequena. A falsa é um pouco maior e a faixa preta que separa os anéis é maior. A verdadeira é pequena e tem cerca de 17 cm. É necessário tomar cuidado”, explicou.