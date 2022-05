Homem embriagado no volante atinge casa em Vicente Pires

De acordo com as informações, o homem não apresentou resistência ao ser questionado sobre os fatos

Por: Elisa Costa

Um homem embriagado, de 29 anos, perdeu o controle do carro e invadiu um conjunto de chácaras no Distrito Federal na noite desta sexta-feira (27). De acordo com imagens gravadas por moradores locais e câmeras de segurança, o veículo atingiu o muro e grades do condomínio e caiu em frente a entrada de uma casa. O caso aconteceu em um setor habitacional em Vicente Pires e o motorista teve sua identidade divulgada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ao Jornal de Brasília que o motorista estava visivelmente alterado e não aceitou fazer o teste do bafômetro. Foram encontradas várias chaves de veículos automotores e um celular dentro do carro que colidiu com a casa. “Segundo o condutor do veículo, as chaves são dos veículos da concessionária em que ele trabalha, assim como o celular e o veículo envolvido no acidente”, informou a pasta.

De acordo com as informações, o homem não apresentou resistência ao ser questionado sobre os fatos. O caso não teve vítimas, mas gerou o registro de um auto de infração e de um boletim de ocorrência na 8ª Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as providências legais. O condutor pode responder por embriaguez ao volante e pegar pena de 6 meses a 3 anos de detenção, contudo, ele tem direito a arbitrar fiança nos termos disposto no artigo 325 do Código Penal.

História se repete

No último dia 22, um caso semelhante ocorreu em outro conjunto residencial de Vicente Pires. Um rapaz de 18 anos, que não possui carteira de habilitação, perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. No momento do acidente ele tentou fugir, mas foi parado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Não houve feridos.

“Eram 23h33 da noite, ele veio em alta velocidade, atravessou o muro e como nosso lote é abaixo da pista, ele caiu e o carro ficou encaixado no único espaço que tinha. Acho que pelo susto, ele não conseguiu sair do carro. Meu pai foi lá e ajudou, depois fomos para a delegacia”, contou a moradora da casa atingida, Tatiane Roberta, de 38 anos. “Graças a Deus estamos todos bem”, finalizou.

A audiência de custódia do caso foi marcada para esse domingo (29) e o veículo deve ser retirado da casa de Tatiane nesta segunda-feira (30).