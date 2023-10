Homem embriagado é preso após agredir esposa e filho

A mulher confirmou que ela e seu filho foram alvo das agressões

Na última quinta-feira (26), um homem foi detido sob suspeita de agredir sua esposa e filho, além de ameaçar incendiar a residência da família. O incidente ocorreu no bairro do Jacintinho, em Maceió.

Militares do 13° Batalhão foram chamados ao local e encontraram as vítimas do lado de fora da casa. A mulher confirmou que ela e seu filho foram alvo das agressões perpetradas pelo suspeito, que estava visivelmente alterado.

Os policiais ordenaram que o homem saísse da residência. Dado o estado de embriaguez e agitação em que se encontrava, ele foi algemado pelos agentes.

Ao ser interrogado pela polícia, o suspeito negou as acusações. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e formalmente acusado de lesão corporal, conforme previsto na Lei Maria da Penha, além da acusação de ameaça.