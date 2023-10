PF deflagra operação para combate ao abuso sexual infantojuvenil

Cerca de 10 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Helena e Missal, na região oeste do estado do Paraná

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (27/10), operação para combate ao crimes de abuso sexual infantojuvenil, denominada Uiraçu, em referência ao nome de uma ave de rapina da fauna brasileira. Cerca de 10 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Helena e Missal, na região oeste do estado do Paraná.

A investigação apurou que vinham sendo compartilhadas dezenas de imagens com grave conteúdo de abuso de crianças e adolescente. Após diversas diligências da polícia federal, houve êxito na identificação de locais utilizados por criminoso. Assim, foi encaminhada representação ao juízo estadual de Santa Helena, que deferiu os mandados de busca e apreensão, cumpridos nesta data.

No cumprimento de um dos mandados, um dos alvos confessou a prática do crime investigado. Com a apreensão de materiais eletrônicos e mídias, as investigações continuam para identificar outros envolvidos.

A PF ressalta que armazenar, vender, fornecer, expor, distribuir e divulgar material de abuso sexual envolvendo criança ou adolescente é crime, com pena que pode chegar a 8 anos de prisão. Qualquer informação sobre a prática desses crimes podem ser denunciados através do disque-denúncia da PF com garantia de sigilo e anonimato.