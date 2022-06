Homem em situação de rua é confundido com cadáver em maca de hospital em SC

A imagem de um homem em situação de rua deitado em uma maca do Hospital Santa Isabel, em Blumenau, foi confundida com a de um cadáver

A imagem de um homem em situação de rua deitado em uma maca na área externa do Hospital Santa Isabel, em Blumenau, no Vale do Itajaí, foi confundida com a de um cadáver.

Nessa sexta-feria, 10, após o questionamento da imprensa sobre um suposto descaso no local, a unidade de saúde divulgou um vídeo e explicou a situação.

Segundo o hospital, a administração foi procurada após uma pessoa que passava no local fotografar o homem e divulgar as imagens na internet.

Na gravação de terça-feira, 07, é possível observar o homem coberto por um lençol azul na área de desembarque das ambulâncias. Em seguida, dois servidores da prefeitura abordam o homem, que se levanta e recolhe os pertences.

O Hospital Santa Isabel informou que o homem é uma pessoa em situação de rua que aproveitou a maca descansar. Segundo o local, ele já esteve na unidade em outros momentos para se abrigar, assim como outras pessoas na mesma situação.

Além disso, a unidade lamentou a publicação da imagem e afirmou que possui um necrotério ampliado, que segue as normas do Ministério da Saúde, além de área de acolhimento para familiares.