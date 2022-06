OCDE adota formalmente documento que trilha processo de entrada do Brasil

Além do País, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também avançaram no pleito por adesão à entidade

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) adotou formalmente o documento que trilha os procedimentos para a entrada do Brasil no grupo. O aval foi confirmado durante reunião ministerial, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira, 10, após o encontro.

Além do País, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também avançaram no pleito por adesão à entidade.

Uma das notáveis ausência na lista é a Argentina, embora as discussões oficiais para a acessão de Buenos Aires tenham sido iniciadas ao mesmo tempo que as de Brasília, em janeiro.

A aprovação do chamado “Accession Roadmap” (Roteiro de Acessão, em tradução livre) é uma das etapas obrigatórias para que um novo membro ingresse na OCDE.

O relatório apresenta uma série de termos, condições e processos para que a admissão seja efetiva.

A partir dele, a organização estabelece comitês que farão uma avaliação técnica dos países, para entregá-las ao Conselho.

