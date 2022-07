Homem é suspeito de ter matado cachorro da namorada por ciúmes da relação dela com animal

Em Goiânia, um homem é suspeito de ter matado o cachorro da namorada por ciúmes da relação dela com o animal de estimação

Em Goiânia, um homem, que não teve nome divulgado, é suspeito de ter matado o cachorro da namorada por ciúmes da relação dela com o animal de estimação. Antes, ele tinha dito à companheira que o cão tinha fugido durante passeio, e a mulher chegou a fazer cartazes pedindo ajuda para achá-lo.

A Polícia Civil informou que a mulher namorava há três meses com o suspeito e que o homem sempre criticava o jeito que ela tratava o animal de estimação.

Segundo apurações, uma das vezes que ele ficou sozinho no apartamento com cachorro, o agrediu dizendo que tinha sido mordido.

Na segunda vez em que a dona no animal deixou o namorado sozinho no apartamento, o cão desapareceu. O suspeito saiu para jantar com a companheira e só depois disse que tinha saído para passear com o cachorro e que ele tinha fugido.

A mulher chegou a fazer cartazes pedindo ajuda para localizar o cachorro e divulgou na internet. Durante as investigações, a polícia viu, por meio das câmeras de segurança, que o namorado nunca saiu com o cachorro na guia para passear.

O homem foi filmado saindo com uma mochila pesada do apartamento. A suspeita é que o animal estivesse dentro dela.

Prisão

O suspeito foi preso na última sexta-feira, 8, e indicou o local onde o corpo do animal foi jogado. O corpo foi achado em um matagal às margens da Marginal Botafogo.

Ao ser interrogado, o homem preferiu ficar em silêncio. Como foi solto pela Justiça, ele responde em liberdade por maus-tratos a animais, com pena de até 6 anos de prisão.