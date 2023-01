Homem é suspeito de matar a esposa, três filhos dela e se matar

Segundo a Polícia, após o crime, o suspeito do crime, que foi identificado como Fábio, se matou

Um homem é suspeito de matar a esposa, identificada como Priscila Oliveira Franco Mafra, e os três filhos dela, de 6, 8 e 13 anos em Aporé, na região sudoeste de Goiás.

Os corpos foram achados na manhã desta segunda-feira (16). O delegado Ederson Bueno informou que as vítimas foram encontradas mortas em uma fazenda, na zona rural, onde viviam.

“Foi em uma fazenda, na zona rural. A informação a princípio é essa, que ele teria matado os três filhos, a esposa e se suicidado”, disse o delegado.

A mãe das crianças é ex-servidora da Prefeitura de Serranópolis, de acordo com informações do município. No local, ela trabalhava como coordenadora de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Segundo a prefeitura, os filhos dela, que também morreram, se chamam Danilo Junior, Savana Daniele e Guilherme.

De acordo com o delegado, a perícia da Polícia Científica esteve no local. A PC disse, por volta de 13h desta segunda-feira, que ainda não havia mais informações, porque a Polícia Militar ainda não tinha fechado a ocorrência.