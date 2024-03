Homem é suspeito de estuprar mais de 100 vezes duas cunhadas

Em primeira instância, um homem de 36 anos foi condenado por estupro de vulnerável contra duas cunhadas, quando estas ainda eram crianças, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. As penas somadas, a serem cumpridas em regime fechado, totalizam 41 anos e três meses. A defesa alegou a inocência do acusado e interpôs recurso.

Para proteger a identidade das vítimas, hoje com 14 e 19 anos, o nome do condenado não será divulgado. O juiz Bruno Nascimento Troccoli, da 1ª Vara Criminal de Santos, relatou que pelo menos 100 episódios de abuso teriam ocorrido contra a mais nova das meninas, e pelo menos quatro contra a mais velha, ao longo do período de 2014 a dezembro de 2020.

Após seis anos, as jovens finalmente falaram sobre os abusos com a mãe, quando a mais velha postou em suas redes sociais sobre ter sido molestada aos 10 anos de idade.