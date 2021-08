Homem é suspeito de estuprar criança de 7 anos e filmar o abuso

A Delegacia Especializada de Proteção a Criança a ao Adolescente (DEPCA), responsável pelo caso, enviou policiais que cumpriram o mandado de prisão

Um homem, acusado de estuprar uma criança de 7 anos e filmar o crime, foi preso em Porto Velho. A Delegacia Especializada de Proteção a Criança a ao Adolescente (DEPCA), responsável pelo caso, enviou policiais que cumpriram o mandado de prisão preventiva.

O crime, denunciado pela mãe da vítima, foi cometido em julho. O suspeito, no entanto, só foi preso nesta segunda-feira, 30, após a denúncia. O suspeito é um conhecido da família, segundo a mãe da criança. Ele é esposo da tia da menina, a mulher contou ainda que, a esposa do homem chegou a pedir que ela não prestasse queixa, pois poderia prejudicar o trabalho do esposo e, consequentemente, sua vida financeira.

O mandado de prisão destaca que o crime é ainda mais grave devido a ligação familiar do suspeito com a vítima. A criança estava na casa dele, dormindo, quando o abuso aconteceu.

Outras provas, além do vídeo, foram apresentadas, como uma conversa em que o suspeito confirma e lamenta ter cometido o abuso. O homem foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e foi indiciado. Logo após, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) onde realizou exames e, depois, à prisão.