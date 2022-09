Homem é preso três vezes em um mês por suspeita de furtar fios de cobre

Cerca de 80 metros do material furtado foram recuperados com ele e outro suspeito no Bairro São João do Tauape

Um jovem de 22 anos foi preso pela terceira vez em menos de um mês sob suspeita de furtar fios de cobre em Fortaleza. Cerca de 80 metros do material furtado foram recuperados com ele e outro suspeito no Bairro São João do Tauape. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os dois homens estavam em uma via pública com a fiação roubada e em posse de duas facas. Um dos suspeitos havia sido solto há 24 horas após ter sido preso pelo mesmo crime.

O material apreendido e os suspeitos foram levados ao 2º Distrito Policial onde foram autuados por furto. O caso é investigado pelo 4º DP, responsável pela área.