Homem é preso suspeito de usar filho de 11 anos para traficar drogas

De acordo com a polícia, o homem foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores

Um homem suspeito de chefiar um esquema de tráfico de drogas, foi preso na tarde dessa terça-feira (21), em Vargem Grande, a 175 km de São Luís.

Durante as investigações, uma equipe de investigadores da Polícia Civil foi até o local e realizou campana, momento em que presenciaram a venda da droga pelo suspeito, dentro do estabelecimento comercial.

Segundo a polícia, no momento da prisão, o traficante entregou o entorpecente que estava em sua posse para o próprio filho, de apenas 11 anos, com o objetivo de esconder a droga, porém, um dos policiais notou a atitude do suspeito e conseguiu realizar a apreensão.

Segundo investigações, o homem utilizava o filho para o tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, a criança mora sozinha com o pai, enquanto a mãe da criança mora na zona rural do município.

A polícia informou que além do chefe, também foi conduzido à Delegacia de Vargem Grande o homem que fazia a compra da droga no momento da ação policial.