Homem é preso suspeito de torturar ex-companheira por 12 horas em MT

Um indivíduo de 41 anos foi detido sob a suspeita de torturar sua ex-esposa durante um período de 12 horas na última segunda-feira (20/5), em Querência, situada a 716 km de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima conseguiu escapar dos abusos somente após persuadir o suspeito a levá-la ao hospital, onde então buscou ajuda para relatar o ocorrido.

No dia anterior, o homem agrediu a vítima com um tapa no rosto em um bar, onde ela estava acompanhada de uma amiga. Posteriormente, ele a obrigou a entrar em um veículo e a ameaçou de morte com uma faca, levando-a para uma região rural.

Durante o trajeto, ele continuou reiterando sua intenção de matá-la, escolhendo deliberadamente locais sem câmeras de segurança. As agressões prosseguiram na residência do agressor, onde a vítima acabou desmaiando devido aos espancamentos. Após isso, ele a levou para o chuveiro e a deixou na cama, onde os ataques violentos continuaram ao longo de toda a madrugada.