Em números, a complicada relação entre o governo e o Congresso

Uma pesquisa do Instituo Quaest entre os deputados explicita a complicada relação do governo com o Congresso. Para 43% dos deputados entrevistados, essa relação é ruim.

Somente 22% acham que ela é boa. E 64% se queixam que não têm contato nenhum com o presidente e os seus ministros. São os reflexos de algo que muito já se comentou no JBrNews: o eleitor brasileiro elegeu um governo comandado por um partido de esquerda para conviver com um Congresso extremamente conservador, de direita.

Essa situação acaba gerando uma série de faíscas o tempo todo. Mas o governo também avalia que o grande empoderamento dado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), torna ainda mais difícil esse convívio. Por isso, tenta estabelecer algumas mudanças na discussão do sucessor de Lira. Os números e essa negociação sobre a presidência da Câmara são o tema do JBrNews de hoje.

Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.