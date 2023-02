Homem é preso suspeito de pular muro e espancar cachorro do vizinho por causa de latidos

O homem disse que tem problemas por perturbação de barulho devido aos latidos do cachorro

Um homem foi preso suspeito de pular o muro de uma casa e espancar o cachorro do vizinho por causa de latidos, em Catalão, na região sudeste de Goiás. Um vídeo mostra quando ele joga o cachorro no chão por várias vezes.

À polícia, ele disse que tem problemas por perturbação de barulho devido aos latidos do cachorro.

Ele disse ainda que perdeu a cabeça e pulou o muro para conversar com os vizinhos, mas eles não estavam em casa. O suspeito contou a polícia que o cachorro avançou nele e, por isso, bateu e chutou o animal, mas nega ter espancado.

O caso aconteceu na manhã do último domingo (29), por volta das 10h55, no Bairro Paineiras. Nas imagens, ele ainda chuta a porta da casa do vizinho, corre atrás do cachorro e, em seguida, consegue pegá-lo.

Depois, ele é filmado jogando o animal contra o chão por mais de cinco vezes e sai. Na gravação é possível ver que o cão fica ferido e sem se mexer depois das agressões.

O cachorro é da raça Pug. Segundo a Polícia Civil, ele precisou ser internado, mas passa bem. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos e foi levado para a Unidade Prisional da cidade. A pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível checar junto ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) se ele continua preso.