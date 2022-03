Homem é preso suspeito de matar travesti com após discussão pelo preço de programa

Durante depoimento, o suspeito admitiu ter assassinado a travesti. A arma do crime foi encontrada na mochila dele durante a prisão

Nesta terça-feira, 29, um operador de empilhadeira foi preso suspeito de matar com três facadas de canivete uma travesti com quem teve relações sexuais. O homem, de 37 anos, teria sido motivado a cometer o crime após uma discussão sobre o preço do programa. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital do Goiás.

De acordo com o delegado Rogério Bicalho, o crime ocorreu no dia 5 de março deste ano, e durante depoimento, o suspeito admitiu ter assassinado a travesti. A arma do crime foi encontrada na mochila dele durante a prisão.

Discussão

Conforme contou à polícia em depoimento, o homem combinou o programa por R$30, porém a travesti aumentou o preço posteriormente para R$50. Os dois discutiram por conta do valor, a vítima tirou um canivete da bolsa para ameaçar e atacar o suspeito.

Na confusão, o operador conseguiu pegar o canivete e acertou a travesti com três golpes no pescoço.

Ela foi encontrada sem vida no dia seguinte.

“Ele saiu do trabalho, passou no local e combinou o programa por R$ 30. Ele alega que ela teria cobrado R$ 50 depois. A travesti pegou a chave da moto dele e disse que ia contar para todo mundo porque ele é casado. Ele disse que não pagaria e nem fizeram o programa”, detalhou Bicalho ao g1.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima. conhecida como Isabela, tinha 22 anos e estava em Aparecida de Goiânia há quinze dias para realizar programas na região de motéis da capital.

No final das apurações, o homem poderá ser indiciado por homicídio qualificado e pegar até 30 anos de prisão.