Homem é preso suspeito de matar mulher a facadas após pedido de divórcio, em Luziânia

Em um almoço em família no domingo, 05, uma mulher, de 43 anos, foi morta a facadas após a mesma pedir separação

Em um almoço em família no domingo, 05, uma mulher, de 43 anos, foi morta a facadas após a mesma pedir separação. O homem de 51 foi preso suspeito de matar a mulher, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

A vítima e o suspeito eram casados há 28 anos e tinham três filhos. “

A vítima procurou o autor para conversar e manifestou o desejo de separação. Nesse momento o autor afirmou que não iria permitir que ela se separasse. Nesse momento começou uma discussão e o autor, com uma faca, partiu para cima da vítima, dando várias facadas”, disse o delegado George Nogueira.

Um vizinho que é policial ouvido os gritos de socorro da vítima. “Ele pulou o muro da casa, viu a vítima com a faca cravada no peito e o autor tentando se enforcar. Nesse momento, o vizinho impediu o enforcamento e fez a prisão”, completou o delegado.

A polícia disse que não havia nenhum registro anterior de discussão ou violência entre o casal. O suspeito vai responder pelo crime de feminicídio.

A pena pode chegar a 30 anos de prisão.