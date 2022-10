Homem é preso suspeito de matar cão a tiros e pauladas

O homem foi preso pela Polícia Civil do Maranhão no povoado Fé em Deus, na cidade de Pinheiro, na região da Baixada Maranhense

Nessa quarta-feira (26), um homem de 29 anos foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de ser suspeito de ter praticado o crime de maus-tratos contra um animal.

Segundo o delegado Miguel Ângelo, do 2º Distrito Policial de Pinheiro, a Polícia Civil recebeu a denúncia de que o preso teria matado um cão com disparos de arma de fogo e pauladas no último dia 19 de outubro.

Diante da gravidade da denúncia, os policiais civis se deslocaram até a casa do investigado, onde após permissão do mesmo, entraram na residência e encontraram uma espingarda tipo bate bucha.

Foi dada voz de prisão em flagrante, e o conduzido foi levado ao Presídio de Pinheiro, onde ficará à disposição da Justiça.

Ainda segundo a polícia, o investigado confessou ter atirado e dado pauladas no cão até a sua morte.

O suspeito deve responder pelo crime de maus-tratos contra cão, que pode ter pena de 2 a 5 anos de prisão.