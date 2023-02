Homem é preso suspeito de estupros em série em Belo Horizonte

A Polícia Civil informou que uma das vítimas reconheceu o carro usado por ele, o que ajudou na identificação do investigado

Um homem de 39 anos foi preso no bairro Serrano, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, suspeito de estupros em série na Região Noroeste da capital mineira. Em coletiva, na manhã desta quarta-feira (1º), a Polícia Civil informou que uma das vítimas reconheceu o carro usado por ele, o que ajudou na identificação do investigado.

A investigação começou em julho do ano passado, quando uma adolescente de 16 anos procurou a polícia informando que havia sido estuprada em abril do mesmo ano. Na ocasião, a jovem estava a caminho da escola, durante o dia no bairro Pindorama, quando o suspeito a abordou e a forçou a entrar em uma picape branca.

“Após violentá-la, ele ainda jogou para ela uma nota de R$ 20 como se fosse a título de garota de programa, pelos préstimos sexuais. Ele a humilhou ainda nesse sentido”, explicou o delegado Diego Lopes.

Na época do crime, não havia identificação do homem. Ainda em julho, ele tentou fazer mais uma vítima: uma grávida de 19 anos, que conseguiu gritar e o suspeito escapou. Como o homem rodava na região com o mesmo carro, a jovem conseguiu fotografar o veículo e colocou as imagens em um grupo de conversas de bairro.

Com isso, a adolescente o reconheceu. Durante a investigação, a Polícia Civil apurou que o mesmo homem já tinha sido preso em 2013 quando, usando uma motocicleta, abordou uma vítima de 17 anos e abusou sexualmente dela. Ele ficou preso por alguns meses.

A instituição cruzou as informações e conseguiu apurar que poderia se tratar do mesmo suspeito.

Mesmo com os bairros na mesma região, a polícia não descarta que ele tenha atuado em outras áreas da capital ou cidades da Grande BH. A polícia ainda apura uma possível quarta vítima.

“Ele é um homem solteiro, não mora com outra pessoa, tinha emprego fixo e sem outro histórico criminal. Só os crimes sexuais”, detalhou o delegado.

Segundo o policial, o homem, que foi preso nas proximidades do trabalho, negou os crimes, mas não conseguiu explicações para as provas que foram demonstradas durante o interrogatório. Ele foi indiciado pelo estupro da adolescente de 16 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Denuncie



Novas denúncias podem ser realizadas na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima 2.175, no bairro Carlos Prates.