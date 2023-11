Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 7 anos no PI

Além da sobrinha, o homem é suspeito de estuprar irmã de 13 anos e mais três crianças

Na manhã desta quinta-feira (16), uma criança de apenas 7 anos denunciou seu próprio tio por estupro durante uma aula em uma escola municipal no bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina. Os professores, ao tomarem conhecimento do relato, imediatamente acionaram a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

A mãe da vítima, acompanhada de uma advogada e dois professores, formalizou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DCPA) ainda nesta tarde. A advogada da família, Nathalia Freitas, revelou que o suspeito é um programador de 37 anos, acusado não apenas do estupro da criança em questão, mas também de ter praticado atos similares com outras quatro crianças, incluindo sobrinhos e afilhados, com idades entre 7 e 13 anos.

Conforme a denúncia, a criança relatou que o tio teria abusado de outras quatro crianças, incluindo sua irmã de 13 anos. A advogada destacou que o suspeito, por meio de presentes e dinheiro, estabelecia uma relação de confiança com as vítimas, levando-as para passeios e fazendo perguntas inapropriadas.

A delegada responsável pelo caso informou que em outubro o suspeito já havia sido denunciado por estupro de três crianças. Na época, a DPCA iniciou um inquérito, o Ministério Público do Piauí ofereceu denúncia e foram adotadas medidas protetivas em favor das vítimas. O novo caso reforça a importância de ações contundentes para proteger as crianças contra a violência e abuso sexual.