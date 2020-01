Homem é preso suspeito de estuprar menino de três anos

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso nesta quarta-feira (15), suspeito de estuprar um menino de três anos na casa da família da criança. De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu quando o pai da criança viu o suspeito, de 45 anos, dentro do banheiro com o menino. O homem é vizinho da família.

Ainda de acordo com a polícia, a criança já passou por exames que indicaram estupro. O pai do menino foi até o banheiro após ouvir um grito de dor da criança. A vítima teria dito que o “bumbum” estava doendo.

À polícia, o suspeito negou que tenha praticado qualquer tipo de abuso e afirmou que estava “apenas dando um banho” no menino. O caso ocorreu em Formosa-GO.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade. Ele deverá responder por estupro de vulnerável, que prevê de 8 a 15 anos de prisão.