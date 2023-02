Homem é preso suspeito de estuprar enteado e sobrinho da esposa e filmar abusos

As vítimas tinham 8 e 10 anos na época dos crimes, cometidos entre 2018 e 2010

Um potiguar de 30 anos que morava no bairro dos Coelhos, na área central do Recife, foi preso por estuprar duas crianças, segundo a Polícia Federal (PF). As vítimas foram o enteado e o sobrinho da esposa desse homem, que tinham 8 e 10 anos na época dos crimes, .

O criminoso filmava e fotograva, com o celular, os abusos sexuais que cometia, segundo a PF. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na quinta-feira (8), mas divulgou o caso nesta sexta-feira (9).

O caso é investigado pelas polícias Civil e Federal. O celular do homem preso, que não teve o nome divulgado, foi apreendido e passa por uma perícia técnica.

Após audiência de custódia, o preso foi para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, onde fica à disposição da Justiça Federal. Se ele for condenado, a pena pelo crime de estupro de vulnerável (quando a vítima tem até 14 anos) varia de oito a 15 anos de prisão.

Além disso, o homem preso pode receber uma multa e uma pena de quatro a oito anos de prisão como punição por fotografar e filmar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo menores de idade, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 240.