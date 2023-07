Homem é preso suspeito de estuprar enteada em GO

A vítima contou para a avó que os abusos aconteciam há cerca de cinco anos

A Polícia Civil do estado de Goiás prendeu nesta quinta-feira (6) um homem de 46 anos, suspeito de estuprar a enteada de 15 anos enquanto ela tomava banho, em uma fazenda em Uirapuru, no norte de Goiás.

De acordo com o delegado o delegado, um familiar disse que já havia notado que a vítima ficava muito “estranha” com a aproximação do padrasto. A mãe foi ouvida e afirmou estar surpresa com a notícia.

O homem foi preso pelas equipes da Delegacia de Polícia de Crixás, Subdelegacias de Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Uirapuru – 10ª DRP – Ceres.