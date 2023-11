Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 13 anos em GO

A mãe argumentou que acredita que a denúncia foi motivada após o padrasto impedir a jovem de escutar músicas de bandas coreanas

Na última segunda-feira (13), um homem de 46 anos foi preso em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, sob a suspeita de abusar sexualmente da enteada de 13 anos. A denúncia que resultou na prisão partiu de uma professora da escola frequentada pela vítima, que relatou os supostos abusos após a adolescente compartilhar sua experiência.

Conforme informações da delegada encarregada do caso, durante o depoimento, a mãe da adolescente expressou descrença em relação à versão da filha.

A delegada acrescentou que, segundo o relato da vítima à professora, os abusos eram recorrentes, culminando na invasão do quarto da adolescente na noite anterior à denúncia.

A fim de garantir a segurança da menor, o Conselho Tutelar acolheu a adolescente, que agora está sob proteção do Estado. O suspeito, por sua vez, foi conduzido à delegacia do município, acompanhado pela mãe da vítima, e ali foi preso em flagrante. O homem nega veementemente as acusações que pesam sobre ele.