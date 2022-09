Homem é preso suspeito de estuprar de três crianças

A prisão do suspeito foi expedido pela 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu, nesta quarta-feira (14), um homem de 53 anos, suspeito de estuprar três crianças em São José de Ribamar, cidade localizada na Região Metropolitana de São Luís.

Ele foi preso no bairro Cohatrac 5, no município. De acordo com a polícia, ele teria violentado, em 2021, três crianças no bairro Ubatuba em São José de Ribamar.

A prisão do suspeito foi expedido pela 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e em seguida, encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.