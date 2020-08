Homem é preso suspeito de espancar filho de três anos

PUBLICIDADE

Um homem, de 36 anos, foi preso, nessa terça-feira (18), suspeito de espancar o próprio filho, de apenas 3 anos. A delegada, Joana D’Arc Sampaio, que atua nos crimes contra a infância e juventude, recebeu uma denúncia anônima e acionou a Polícia Militar.

Joana explica que a unidade onde ela trabalha não está atuando em ocorrências de flagrante delito, devido a pandemia do novo coronavírus. Com isso, a agente precisou acionar a Polícia Militar, que mobilizou uma equipe até a casa do suspeito.

No local, no bairro do Esplanada, em João Pessoa-PB, as autoridades confirmaram as agressões e o homem foi detido. Os investigadores constataram marcas de agressão nas regiões da cabeça, braços e tórax da criança. O garoto ficou sob cuidados do Conselho Tutelar.

A delegada informou ainda que a mãe da criança mora no Rio Grande do Norte. O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica e permanece preso.

