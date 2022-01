Homem é preso suspeito de esfaquear olho do irmão em briga por cachaça

Perguntado se a intenção era matar, o suspeito afirmou que não tinha esse objetivo, mas que “se ele morresse não teria problema algum”, conforme diz o registro policial

Um suspeito de dar uma facada no olho do irmão mais novo foi preso na noite dessa segunda-feira (3). O crime foi cometido no bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na casa da família.

A vítima, de 40 anos, bebia com o irmão, de 44 anos. O detido então perguntou onde estava sua garrafa de cachaça. O irmão disse que não sabia, quando foi golpeado no olho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a lesão no olho. O ferido foi encaminhado ao Hospital João XXIII, no Centro da capital.

O pai dos envolvidos, um idoso de 70 anos, testemunhou o ocorrido. Segundo os militares, ele confirmou o motivo do crime. O suspeito foi encontrado horas depois caminhando pela rua Avaí, também no bairro Califórnia. A PM informou que ele não ofereceu resistência à prisão, e não foi necessário uso de algemas.

Perguntado se a intenção era matar, o suspeito afirmou que não tinha esse objetivo, mas que “se ele morresse não teria problema algum”, conforme diz o registro policial.

A faca usada foi encontrada na casa da família. O homem foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, na Região Noroeste.