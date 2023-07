Homem é preso suspeito de assaltar a própria cunhada no MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu um homem nesta terça-feira (4) por suspeita de ter assaltado a própria cunhada

A Polícia Civil do Maranhão prendeu um homem nesta terça-feira (4) por suspeita de ter assaltado a própria cunhada na cidade de São José de Ribamar (MA).

Segundo a polícia, o homem de 22 anos teria roubado dois celulares de uma mulher utilizando uma faca. A vítima foi identificada como cunhada do suspeito.

Após a denúncia, agentes da Polícia Civil do Maranhão, com apoio da Guarda Municipal, saíram em busca do homem.

Ele foi encontrado pelas equipes de segurança e os aparelhos celulares da vítima devolvidos à mulher.Em nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que, “no momento da detenção, o investigado xingou e ameaçou a cunhada, na presença dos agentes de segurança”.

Além do suspeito, outras duas pessoas, de 27 e 50 anos, foram presas pelo crime de receptação.