Homem é preso suspeito de armazenar 243 vídeos e imagens de conteúdo pornográfico infantil

Na última terça-feira (20), um homem foi preso em flagrante na cidade de Rondonópolis, situada a 218 km de Cuiabá, sob a acusação de armazenar 243 vídeos e imagens de conteúdo pornográfico infantil, incluindo cenas de violência sexual contra crianças.

A ação que levou à prisão do suspeito foi realizada pela Polícia Federal durante a 3ª fase da Operação Protego, cujo objetivo principal é combater de forma incisiva o armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo menores de idade.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades policiais, caso seja comprovado que o suspeito efetivamente armazenou, compartilhou ou negociou esses arquivos ilícitos, ele poderá ser enquadrado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas para esses crimes, somadas, podem alcançar até 12 anos de reclusão, conforme previsto na legislação vigente.