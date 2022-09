Homem é preso suspeito de ameaçar mulher

Durante a prisão, a mulher ainda denunciou o marido por crimes sexuais

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de perseguir a esposa de 36 anos, em Goianésia, no centro de Goiás. Segundo a Polícia Civil, um dia antes de ser detido, ele enviou mensagens para ela insinuando que a deixaria na cadeira de rodas.

A prisão foi na terça-feira (27), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goianésia. De acordo com a PC, o homem ainda descumpriu medidas protetivas de urgência obtidas pela mulher e pela filha, de 19 anos.

A esposa contou à polícia que convive com o homem há 21 anos e que teve três filhos com ele. Ela disse que registrou uma ocorrência após ser ameaçada de morte por ele em outubro de 2021 e, na data, pediu medida protetiva contra ele – o que foi deferido pela Justiça. Apesar disso, ela disse que o marido não respeitou a decisão e a ameaçou para que ela voltasse a morar com ele.