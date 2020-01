Homem é preso suspeito de ameaçar filhos de morte por não aceitar fim do casamento com a mãe deles

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso nesta quinta-feira (9), por manter os três filhos reféns. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe das crianças. Na casa onde morava com a família, ele ameaçava as crianças de morte com um machado e uma faca. Policiais negociaram a rendição do homem durante duas horas.

A situação foi controlada quando o homem se distraiu e um disparo de uma arma de eletrochoque possibilitou a imobilização dele. As crianças de 2, 7 e 12 anos foram usadas como reféns para tentar reatar o casamento. Elas foram resgatadas sem ferimentos.

A mãe das vítimas procurou a delegacia pela manhã relatando o atrito com o ex-companheiro. Equipes da polícia foram enviadas à casa após o homem mandar mensagens para o celular da mulher com ameaças. Ela não estava na residência quando o suspeito se trancou com os filhos.

Na noite de quinta-feira, a mulher, os filhos e o suspeito prestaram depoimento na delegacia. O suspeito pode responder por cárcere privado e ameaça, de acordo com a polícia.

O caso ocorreu em Goiânia-GO.