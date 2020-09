Homem é preso suspeito de agredir, extorquir e estuprar ex-namorada

PUBLICIDADE

Um homem, de 30 anos, foi preso nesta segunda-feira (14) suspeito de cometer agressão, extorsão e estupro contra a ex-namorada.

A vítima, de 38 anos, denunciou o homem pelos crimes. O suspeito foi detido em Rondonópolis-MT, a 218 km de Cuiabá, enquanto trabalhava em uma oficina. Em depoimento à polícia, a mulher relatou que o ex-namorado a convidou para ir até uma delegacia, com o intuito de retirar uma queixa que ele teria feito contra ela recentemente.

No caminho, o suspeito acabou parando em um motel, onde obrigou a vítima a manter ralações sexuais com ele. Durante o ato, a mulher relatou que foi agredida com socos, puxões de cabelo e teria sido enforcada com um carregador de celular. O homem também teria batido a cabeça dela contra a parede.

O acusado ainda teria feito a vítima pagar a conta do motel e extorquido R$ 100 que ela tinha na carteira.

Na tarde desta segunda-feira (14), a vítima passou pelo exame de corpo delito e o suspeito foi detido. Ele deverá responder por injúria, ameaça e estupro.