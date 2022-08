Homem é preso suspeito de agredir esposa e filha grávida

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Uma família de Campo Grande foi salva por policiais militares, na madrugada deste domingo (21), após o homem agredir a esposa e os filhos, e ainda ameaçar matar todos eles, inclusive a filha, grávida de 8 meses.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos filhos foi quem conseguiu impedir que o pai continuasse as agressões e pediu ajuda. Na casa, os policiais tentaram abordar o morador, mas ele tentou fechar o portão da casa e impedir a entrada dos militares.

Durante a abordagem, o suspeito chegou a ameaçar os policiais dizendo que na casa havia câmera de segurança e que os policiais não poderiam estar no local. O homem foi preso e encaminhado à Deam.

Os militares perceberam marcas que teriam sido provocadas por socos na esposa do suspeito. Além de hematomas, ela apresentava corte no supercílio esquerdo, cortes na boca e dentes quebrados. No depoimento, a mesma afirmou ter sido jogada contra a parede.

A filha do suspeito, grávida de 8 meses, também apresentava marcas no pescoço e no rosto, e disse ter sido jogada ao chão, além de ser agredida com socos e chutes. O filho informou também que foi agredido quando tentava defender a mãe e a irmã.

Uma das vítimas foi quem entregou a arma que estava escondida. Ainda de acordo com a família, o homem havia dito, durante as ameaças de morte, que “todos iriam para o inferno”. O suspeito também já teria ameaçado a esposa caso o casamento chegasse ao fim.

O homem responderá por posse ou porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal (violência doméstica) e ameaça.