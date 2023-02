Homem é preso suspeito de abusar menina de 11 anos dentro de loja de roupa

A vítima provava uma roupa quando o suspeito passou a mão nos seios da menina

Um homem, de nacionalidade indiana, foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (15), como suspeito por estuprar uma menina, de 11 anos, dentro de uma loja de roupas no centro de Campo Grande.

Conforme a polícia, a vítima provava uma roupa quando o suspeito passou a mão nos seios da menina. A garota, então, saiu correndo e contou aos pais sobre o abuso sexual.

De acordo com o delegado que recebeu a denúncia, o caso é tipificado e investigado como estupro de vunerável. Segundo a legislação, o estupro de vulnerável é a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, com ou sem consentimento.

O pai da menina procurou por policiais próximo a loja de roupa e encontrou uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que prendeu o suspeito.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O caso segue em investigação.