Homem é preso suspeito de abusar de adolescente autista

O suspeito morava no mesmo prédio da família e costumava ir à casa da vítima para brincar com a vítima

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de um adolescente autista, em João Pessoa. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23).

Os pais da vítima tinham saído e quando chegaram perceberam um corte no rosto do suspeito. Ao perguntarem, o homem falou que foi durante uma brincadeira. Os pais perceberam que ele estava muito nervoso e decidiram verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, quando flagraram o ocorrido.

O suspeito foi encaminhado para o presídio do Róger, em João Pessoa.