Homem é preso por torturar a mãe em MS

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) resgatou uma idosa de 74 anos que era torturada pelo próprio filho em Campo Grande. Os vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos de socorro, e ao chegarem no local, a equipe encontrou o homem com uma faca chutando a vítima, que estava caída no chão.

A mulher estava há dois dias sem comer, acorrentada em um cômodo repleto de fezes e urina. Ao ser abordado pelos policiais, o homem os ameaçou e tentou agredí-los, mas foi contido, algemado e levado preso. O caso foi registrado como lesão corporal, resistência, ameaça e maus tratos pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

Segundo os vizinhos, a idosa sofria maus-tratos, tortura e vivia em condição deplorável. Ela disse que estava presa há cerca de dois meses, e não recebia comida há dois dias. O filho teria vendido todos os móveis da casa e vivia com o dinheiro da aposentadoria da mãe.