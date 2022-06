Homem é preso por tentar atear fogo à namorada e em criança com autismo

Um homem foi preso suspeito de tentar atear fogo na namorada e no filho dela, uma criança, de 2 anos, com autismo

Um homem foi preso suspeito de tentar atear fogo na namorada e no filho dela, uma criança, de 2 anos, com autismo. O caso ocorreu no final de semana, em Rio Verde. O casal tinha um relacionamento de 2 anos.

De acordo com a corporação, a vítima foi a uma festa com a mãe e o filho na noite do último sábado, 25, e chegou em casa na madrugada de domingo, 26. Minutos depois, o namorado dela chegou na residência. Agressivo, ele disse que a mulher estava lhe traindo.

O homem, então, colocou a vítima em uma cadeira e jogou óleo diesel na mulher e no filho dela, que estava dormindo. Segundo a PM, o suspeito só não ateou fogo, pois a vítima o impediu e gritou por socorro.

Com os gritos, vizinhos saíram e se aglomeraram nas proximidades da casa da vítima. Com isso, o suspeito fugiu.

Equipe da 19ª Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Rio Verde realizou diligências e encontrou o homem. O suspeito, que não possui antecedentes criminais, foi encaminhado à delegacia. Ele deve responder por tentativa de feminicídio.

As informações são da Polícia Militar (PM).