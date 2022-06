Homem é preso por promover jogos de azar em mansão na Granja do Torto

Nesta quinta, 30, policiais civis prenderam um homem de 30 anos, em flagrante, acusado de promover jogos de azar no Distrito Federal

Na madrugada desta quinta-feira, 30, policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prenderam um homem de 30 anos, em flagrante, acusado de promover jogos de azar no Distrito Federal.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após diversas denúncias e investigações sobre jogos de bingo ocorridas na área rural da Granja do Torto, os agentes da 2ª DP, com apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), fizeram operação especial e identificaram o crime.

Os jogos eram realizados todos os dias, com grande número de apostadores, entre eles idosos, na Maison de Vidro. Na entrada do local, havia dois seguranças que controlavam a entrada dos jogadores.

Durante as diligências, havia mais de 100 apostadores jogando, cada um, com pelo menos duas cartelas sobre as mesas. Os policiais apreenderam aparelhos de rádio, tabuleiros para bingo, folhas com anotações de apostas, computadores e R$ 5.663 em dinheiro.

Segundo o artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, estabelecer ou explorar jogos de azar em lugar público, ou acessível ao público é contravenção penal sujeita à pena de prisão simples, de 3 meses a 1 ano, mais multa.