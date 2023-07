Homem é preso por pornografia infantil e estupro de vulnerável

O suspeito é acusado de produzir, distribuir e armazenar material de pornografia infantil, incluindo imagens de vítimas da própria família

Nesta segunda-feira (31), um jovem de 27 anos foi preso em Chapadão do Céu, no sudoeste goiano, durante a operação “Cyber Guarda” realizada pela Polícia Federal. O suspeito será indiciado por estupro de vulnerável.

De acordo com o delegado Jorge Florêncio, o homem produzia os vídeos e imagens das vítimas provavelmente dentro de sua própria residência, para compartilhamento pela internet, fazendo parte de uma rede de distribuição dessas imagens ilícitas.

Após a prisão, o investigado será encaminhado para a delegacia de polícia federal de Jataí, onde responderá pelos crimes de produção, disponibilização e armazenamento de pornografia infantil, conforme previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso seja condenado, as penas máximas desses crimes somadas podem chegar a 18 anos de reclusão, além de multa.