Homem é preso por matar senhorio que cobrava aluguéis

Um homem foi assassinado em Goiânia por cobrar os aluguéis atrasados do imóvel que locava para o seu assassino. A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), efetuou a prisão de Maycon Roberto dos Santos, suspeito de matar Arthur Ferreira Ramos, na quinta-feira, 26.

De acordo com as investigações, o suspeito morava de aluguel há cerca de três meses em uma casa no Setor Negrão de Lima, em Goiânia, imóvel de propriedade da vítima. Arthur, dono da casa, fazia a cobrança das parcelas atrasadas do aluguel e sofria ameaças do acusado. Vizinhos chegaram a filmar Maycon ameaçando a vítima, que foi morta com golpes de faca no dia 12 de junho.

Na data do assassinato, Arthur se dirigiu uma vez mais até a casa ocupada pelo autor do crime, a fim de receber os valores do aluguel, quando foi esfaqueado. Maycon fugiu logo após o crime. Após monitoramento, ele foi localizado e preso por agentes da DIH na cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Já na delegacia, ele confessou o crime.

