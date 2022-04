Homem é preso por matar cachorro e cortar carne do animal em Natal

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após matar um cachorro, tirar a pele e cortar a carne do animal na Zona Norte de Natal

Na terça-feira, 26, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após matar um cachorro, tirar a pele e cortar a carne do animal na Zona Norte de Natal. O crime foi denunciado por vizinhos do suspeito, no bairro Nossa Senhora da Apresentação.

Uma testemunha disse à polícia que, após ouvir barulhos estranhos, subiu em um muro da casa e presenciou o homem matando o cachorro, pendurando o animal e abrindo o corpo.

“Quando a Polícia Militar chegou ao local, a carne já estava toda cortada. Ele tentou enterrar as vísceras e o couro no próprio quintal. Após constatar a veracidade da denúncia, a PM trouxe ele para a Deprema”, afirmou o chefe de investigação da delegacia, Mário Pérsico.

Em depoimento na delegacia, o servente de pedreiro desempregado, de 34 anos, negou que tivesse matado o animal, mas confirmou que cortou a carne, “para tirar a escuridão da casa”.

Apesar da negativa, ele foi detido em flagrante por maus-tratos aos animais, majorado pela morte do cachorro, e ficou detido no sistema prisional. O crime cometido é inafiançável.

Durante as investigações, a Polícia Civil está apurando se o homem usaria a carne do cachorro para consumo ou tentaria comercializá-la. Por essas investigações, foi descoberto que o homem já foi internado duas vezes em hospitais psiquiátricos e o cachorro morto era um de rua.