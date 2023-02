Homem é preso por importunação sexual, em São Miguel do Araguaia

Claudivon Cordeiro dos Santos abordava mulheres em estabelecimentos comerciais e em logradouros públicos

Nesta quinta-feira (23), um homem foi preso por praticar importunação sexual, em São Miguel do Araguaia. A Polícia Civil do Estado de Goiás cumpriu o mandado de prisão preventiva.

Claudivon Cordeiro dos Santos abordava mulheres em estabelecimentos comerciais e em logradouros públicos. O criminoso costumava forçar contato físico com os alvos e acariciava as partes íntimas, com o objetivo de satisfazer o desejo sexual.

De acordo com as investigações, Claudivon frequentava um estabelecimento comercial e abordava as funcionárias, constrangendo-as com palavras de teor sexual. O homem tocou as partes íntimas de uma delas.

O criminoso foi transferido para uma unidade prisional local e aguarda audiência de custódia.