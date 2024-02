Homem é preso por estuprar a própria filha no Maranhão

O investigado teria se aproveitado da proximidade com a vítima e a exposto ao uso de substâncias químicas e álcool

Nesta quinta-feira (22), um homem de 53 anos foi preso sob suspeita de ter estuprado a própria filha na cidade de Imperatriz, localizada na Região Tocantina do Maranhão.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Especial da Mulher (DEM) de Imperatriz, o homem havia recentemente reconhecido a paternidade da filha, que já é maior de idade.

Segundo apurado, o investigado teria se aproveitado da proximidade com a vítima e a exposto ao uso de substâncias químicas e álcool, reduzindo assim sua capacidade de resistência. Posteriormente, ele teria levado a filha para um motel na cidade de Imperatriz, onde teria cometido atos libidinosos com ela, incluindo conjunção carnal.

O suspeito foi preso no município de Davinópolis, localizado na região Sul do estado. No cumprimento de um mandado de busca, além do mandado de prisão temporária, os policiais também apreenderam uma espingarda que estava em posse do indivíduo.