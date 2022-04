Homem é preso por agredir e obrigar namorada a manter relações sexuais com ele, em Juazeiro no Norte

Neste sábado, 18, um homem de 18 anos foi preso, em Juazeiro do Norte, Ceará, após agredir e ameaçar a namorada

Neste sábado, 18, um homem de 18 anos foi preso, em Juazeiro do Norte, Ceará, após agredir e ameaçar a namorada. A vítima mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de dois meses, mas o homem começou a apresentar um comportamento agressivo e obrigar ela a manter relações sexuais com ele a partir de ameaças.

Segundo a Polícia Civil, após ser agredida, ser xingada e ter o aparelho celular quebrado em via pública, a vítima registrou o caso na delegacia. O homem foi localizado e preso por uma equipe da Guarda Municipal.

O agressor, que possuiu antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, foi conduzido para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, sendo atuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica e familiar.

O Pode Judiciário converteu a prisão do homem em flagrante para preventiva. O inquérito foi passado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.