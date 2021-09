Homem é preso pelo estupro da própria filha, de apenas 12 anos

O crime não aconteceu apenas uma vez. A polícia informou que a menina começou a ser estuprada em dezembro do ano passado

Um homem, de 52 anos, foi preso por estuprar sua própria filha, de 12 anos. O mandato de prisão, que culminou na prisão do acusado, foi cumprido nesta quarta-feira, 1, em Normandia, Roraima.

O crime não aconteceu apenas uma vez. A polícia informou que a menina começou a ser estuprada em dezembro do ano passado, quando tinha apenas 11 anos. O abuso foi descoberto pela mãe, que notou o comportamento depressivo da filha.

Na casa, moravam a vítima, os pais, a irmã caçula e uma avó. Ela contou que os abusos aconteciam de madrugada e que era ameaçada para não contar. Após o estupro ter sido descoberto, a mãe se separou do marido e a avó registrou a ocorrência.

O homem foi encontrado bêbado e deitado em uma rede, ele não reagiu a prisão. No entanto, o suspeito negou as acusações e as ameaças. Ele afirmou que a história foi inventada pela mãe da menina, pois a mesma queria parte de uma herança.