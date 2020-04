Homem é preso pela Polícia após ser flagrado estuprando sobrinha de 10 anos

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (13), um homem, de 46 anos, foi preso por estuprar uma menina de 10 anos. A prisão aconteceu após a companheira dele flagrar um dos abusos e denunciar o caso.

Nas investigações a polícia descobriu que o homem também estuprava a própria enteada há vários anos.

Segundo a polícia, o homem foi flagrado pela companheira estrupando a sobrinha a sobrinha dela em um assentamento. A mulher denunciou o caso, mas o homem conseguiu fugir.

O caso foi informado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Araguatins (DEAM-V). O delegado pediu então que à Justiça emitisse mandado de prisão preventiva.

Por conta das investigações a enteada do suspeito, hoje com 14 anos, resolveu contar que também era estuprada pelo padrasto desde os cinco. A menina disse que era abusada sexualmente toda vez que ficava a sós com ele.

O suspeito era foragido da cadeia de Colinas (MA) há 20 anos, onde respondia por latrocínio – roubo seguido de morte. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (13) em Axixá do Tocantins, na região norte do estado. O suspeito foi levado para a delegacia e depois mandado para a Cadeia Pública de Araguatins.